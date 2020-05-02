شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأحد مائل للحرارة.. والقاهرة 31 درجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
والطقس ليلاً شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بارد على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.
ويتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء تنشط أحيانا على وسط سيناء.
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «16 – 31»، الإسكندرية «17– 25»، قنا «24- 38»، الأقصر «25 – 40»، أسوان «25 – 40».
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الوضع في مصر
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اصابات
5,895
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تعافي
1,460
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وفيات
406
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