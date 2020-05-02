شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في أسعار الذهب اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا، اليوم السبت، مقارنة بأسعار، أمس.
وأوضح «رزق»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن أسعار الذهب، اليوم، سجلت ١٧٠٠ دولار للأونصة، عالمياً، ليسجل سعر جرام الذهب «عيار٢٤»، ٨٥١ جنيها، في الصاغة المصرية، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٤٥ جنيها، بينما سجل «عيار ١٨»، ٦٣٨ جنيها، وسجل «عيار ١٤»، ٤٩٦ جنيها للجرام، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٥٩٦٠ جنيه.
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الوضع في مصر
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اصابات
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5,895
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تعافي
1,460
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وفيات
406
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.