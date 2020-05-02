شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد «النقاهة» في «حجر أبوقير» لـ226.. وتعافي الحالة 85 بـ«عزل العجمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، ارتفاع عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية إلى 226 حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأوضحت «السيد»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه جرى تحويل 6 حالات جديدة، السبت، مشيرة إلى أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء اسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة واجهزة تنفس صناعى.

وأكدت مدير عام المستشفى، تعافى الحالة 85 في مستشفى العجمى وشفائها تماما من الفيروس، وأشارت إلى أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، لافتة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافي وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتباره متعافياً.

وأضافت أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيبا و60 من هيئة التمريض.