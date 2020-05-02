شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفريق الطبى بـ«عزل أبوقير»: تعافى 7 حالات من كورونا.. والحصيلة تصل لـ145 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي لمستشفى الحجر الصحي في المدينة الشبابية بأبو قير شرق الإسكندرية (مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) أنه تم تعافى 7 مصابين جدد من فيروس كورونا، وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تمامًا وتلقى العلاج اللازم، السبت.

وأضاف «محسن» لـ«المصرى اليوم»، أنه بخروج الحالات الـ7 يصل إجمالي الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الآن 145 حالة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أنه تم استقبال عددًا من المصابين من مستشفى عزل العجمي المركزي من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

ولفت إلى أنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الإسكندرية بالكامل مقر حجر صحي (عزل) لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهه فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت «محسن» إلى أن مستشفى الحجر الصحى في أبو قير تضم 400 حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة، ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبي المتابع للحالات فقط.

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