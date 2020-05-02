شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: غلق 9 منشأت طبية لإدارتهم دون ترخيص ومخالفتهم للاشتراطات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على غلق مركز وعيادة للنساء والتوليد لمدة أسبوع، و4 عيادات طبية للباطنة والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية، ومعمل للتحليل بمركز الشهداء، وكذا غلق مركز للحضانات والأطفال حديثي الولادة بمركز أشمون.

كما تم غلق مركز للأشعة التشخيصية لمدة أسبوع بمركز بركة السبع لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، مشددًا على عدم تشغيل المنشأة الإ بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات المسببة للغلق.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية، حيث تلاحظ إدارة المنشآت الطبية بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية وعدم وجود جناح تعقيم وعقد النفايات منتهى، ولا يوجد إيصالات توريد للنفايات الطبية الخطرة، وعدم وجود موافقة المكتب التنفيذي للوقاية من الإشعاع، وعدم وجود المدير المسؤول وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.