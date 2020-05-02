شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 28.2 ألف طن قمح محلي لصوامع وبناكر الإسكندرية.. وحصاد 24 ألف فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية الصوامع والبناكر استقبلت ٢٨ ألف طن و٢٠٠ كيلو قمح محلي حتى الآن وفق لدرجات النقاوة المقررة من قبل الوزارة للعام الجاري 2020، وهي 23.5 قيراطًا و23 قيراطًا و22.5 قيراطًا.

وقال «سعدالله» – لـ«المصرى اليوم»- إن الصوامع والبناكر رفضت تسلم ٨٠٠ طنا بسبب رفض الموردين والمزارعين اخضاع الاقماح للتقريط (حساب السعر وفقا لـ3 درجات تسمى بالقيراط) مشيرا إلى أن المديرية تستقبل الأقماح في 7 صوامع وبناكر وهناجر بالاضافة إلى الشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الاقماح المحلية بسعات تخزينية تقدر بـ360 الف طن أقماح محلية ومستوردة حيث يبلغ اجمالى المستهدف من الاقماح المحلية 170 الف طن و190 الف طن أقماح مستوردة.

وأوضح أن السعات التخزينية المحددة لهذا العام 2020 هي صومعة برج العرب التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 90 الف طن وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 الف طن وصومعة العامرية بسعة 60 الف طن وصومعة الصبحية بسعة 60 الف طن بالإضافة إلى 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو ٢١ والتابعة للشركة العامة للصوامع سعة كل بنكر 45 ألف طن بإجمالي 90 ألف طن فضلا عن هناجر الأرض الزراعية بسعة ٣٠٠٠ طن قمح معبأ في أجولة وشون، والتي تتمثل في شونة القطن بسعة ٦٠٠ طن معبأ في أجولة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خماسية لاستلام توريد القمح تحت اشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وتضم في عضويتها كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجميعة القبانية والجهات المسوقة هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الاشراف على استلام الاقماح الموردة من قبل المزراعين بكل سعة تخزينية.

وذكر أن أسعار التوريد التي سيتم التعامل بها مع المزارعين هذا العام وفقا لما قرره الدكتور على المصيلحى وزير التموين على النحو التالي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.

بدوره قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى في الاسكندرية أنه تم حصاد ٢٤ الف فدان منذ بدء موسم حصاد محصول القمح رسميًا في المحافظة وتوريد الاقماح المحلية لموسم 2020 حيث يبلغ إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام ٦٩٢٣٦ فدان بزيادة 1936 فدانا على العام الماضى 2019 حيث بلغت المساحة المنزرعة 67.3 ألف فدان.

وأوضح «البخشوان» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن معظم المساحات المنزرعة تقع في مناطق العامرية وبرج العرب وخورشيد والمعمورة وسيتم توريد الاقماح إلى الصوامع والبناكر والهناجر المعدة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية لاستلام الاقماح المحلية والمستوردة

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يشار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح في الاسكندرية هذا العام ٦٩٢٣٦ فدان بزيادة 1936 فدانا على العام الماضي 2019 حيث بلغت المساحة المنزرعة 67.3 ألف فدان.