شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 بلطجية وإزالة سدود سمكية بمساحة 3 أفدنة ببحيرة المنزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى شن حملات تطهير بحيرة المنزلة من العناصر الإجرامية وإزالة التعديات الواقعة على البحيرة، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف المسطح المائى لبحيرة المنزلة لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التى تتخذ من البحيرة مأوى لها.

ووجهت الداخلية حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وقوات الأمن.

أسفرت جهود تلك الحملة فى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية عن ضبط 5 عناصر إجرامية، وبحوزتهم (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش- عدد 17 طلقة مختلفة الأعيرة )، وفى مجال ضبط متجرى المواد المخدرة تم ضبط 4 قضايا مخدرات وتشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم (19,700 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر)، وفى مجال تنفيذ الأحكام القضائية تم تنفيذ 862 حكم قضائى متنوعة عبارة عن (487 حبس جزئى ومستأنف- 258 غرامات- 117 مخالفات) بإجمالى 10 متهمين.

وأثمرت الحملات فى مجال التعديات على بحيرة المنزلة عن ضبط (16) قضية إلقاء مخلفات فى غير الأماكن المخصصة، وضبط (9) قضايا تعدى على أملاك الرى والصرف، وضبط (14) قضية تبوير أراضى زراعية ، وضبط (150) متر غزل تحاويط مخالف، وضبط (2) قضية غزل جوابى مخالف، وما تم إزالة أحواش سمكية وسدود داخل البحيرة بمساحة 3 أفدنة، بالإضافة إلى القيام بأعمال تنمية وتطوير داخل البحيرة بمساحة 5000 متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.