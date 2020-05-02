الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا مائل شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة .

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق ، وفى شمال الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، بالقاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجات، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

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و يشهد اليوم السبت، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط غربا .

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق ، وفى شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.