فيديو.. استعدوا يا طلاب.. الامتحانات الجامعية إلكترونيا بالكامل العام المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التحول الرقمى للعملية التعليمية ومع إعلان وزارة التعليم العالى الاتجاه نحو إجراء امتحانات الجامعات العام المقبل من خلال النظام الإلكترونى يرصد ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لعملية التحول واستعدادات الوزارة والتنسيق مع وزارة الاتصالات من خلال الفيديو التالى. Advertisements

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