شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يخترقون قاعدة عسكرية إسرائيلية بصحراء النقب ويسرقون معدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلى، عن قيام مجهولين، باختراق قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل، وسرقة بعض معداتها.

وفى التفاصيل التي نشرتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فإن مجهولون تمكنوا من خرق السياج الأمني حول القاعدة ، وقاموا بإلحاق أضرار في معدات داخل القاعدة العسكرية ، حيث كشف التحقيقات الأولية عن وجود مشتبه بهم دخلوا القاعدة وسرقوا معدات عسكرية، وأتلفوا معدات أخرى، ونجحوا في الفرار".

وأشارت إلى أنه تم إصلاح خرق سياج القاعدة العسكرية، وأن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا في الحادث.

ووجهت الصحيفة أصابع الاتهام إلى مجموعة من البدو باختراق ما تسمى قاعد تسئيليم في صحراء النقب، وسرقة معدات وأسلحة شخصية والوصول إلى دبابة و13 ناقلة جند وتمزيق أغطيتها".

على جانب أخر، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا الى 226 بينما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 16101 بواقع 58 إصابة جديدة في غضون الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وأفادت الوزارة أن الإصابات الحرجة بلغت 103 حالة، والذين يتلقون المساعدة بالتنفس الاصطناعي وصل حالة83، وتعافى 9156 شخصا من الوباء في حين أن 77 شخصا وصفت خالتهم بالمتوسطة. فيما تظهر أعراض خفيفة على أكثر من 6500 شخص ،ومع انخفاض عدد الإصابات في إسرائيل، تواصل الحكومة تخفيف بعض القيود التي وضعتها للحد من زيادة انتشار الفيروس في إسرائيل.