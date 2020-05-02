شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تقترب من 3 ملايين ونصف المليون حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19 حول العالم رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الدول للحد من انتشار الفيروس، لكن تلك الجهود لم تأتى ثمارها حتى الآن نتيجة عدم التوصل إلى علاج فعال للفيروس التاجي، وسجلت دول العالم عدد إصابات 3.402.886 حالة، بينما توفى 239.653 حالة، وتماثل للشفاء 1.084.012 حالة، وفقا لبيانات وإحصاءات worldometers.

وفى سياق متصل، أكد مسئولون بمنظمة الصحة العالمية، اقتناعهم بكون فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نشأ من أصل طبيعى وليس مخلَّقا، لكنهم لا يزالون يعملون لفهم كيفية انتقاله إلى البشر بعد أن كان انتقاله مقتصرا فقط على بعض الحيوانات.

وقال مايكل ريان، المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، فى مؤتمر صحفى افتراضي: "استمعنا مجددا ومجددا لعدد هائل من العلماء الذين نظروا فى التسلسل ونظروا فى ذلك الفيروس. نحن متأكدون من أن ذلك الفيروس من أصل طبيعي"، مضيفا: "المهم هو أن نتثبت من العائل الطبيعى لهذا الفيروس"، حسب الموقع الإلكترونى لصحيفة "واشنطن بوست".

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جاءت تصريحات ريان ردا على أسئلة عن فكرة تسرب الفيروس بطريق الخطأ من مختبر للتجارب البيولوجية فى مدينة ووهان بوسط الصين، والتى كانت منشأ الفيروس ومركز انتشاره، أواخر العام الماضى ومطلع هذا العام.

وكان ترامب قد أعلن، أمس، أنه اطلع على دليل على تسرّب الفيروس من مختبر صيني، رغم استبعاد العديد من الباحثين العلميين لتلك الفرضية، ولم يبح الرئيس الأمريكى بالدليل المزعوم.

وأبدى عدد من قادة دول العالم فى وقت سابق رغبتهم فى فتح تحقيق دولى فى أسباب تفشى الفيروس. وتشدد الحكومة الصينية على عدم صحة فرضية تسرّب الفيروس بطريق الخطأ من مختبر بووهان.