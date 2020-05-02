شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإسرائيلية تعلن عودة الطلاب إلى المدراس بدءا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرّرت الحكومة الإسرائيلية، عودة الطلاب إلى جهاز التعليم على مراحل، تبدأ يوم غد الأحد بطلاب الصفوف الأولى والثانية والثالثة والحادية عشرة والثانية عشرة، على أن تعود بقية الصفوف حتى موعد لا يتجاوز الأول من يونيو.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ، أن رياض الأطفال والحضانات (للرضّع وجيل الطفولة المبكّرة) ستُفتح يوم الأحد الموافق 10 مايو الجاري، موضحة أنه لن تكون العودة إلى التعليم إجبارية، إلا لطلاب المدارس الثانوية الذين يجرون امتحانات هذا الصيف.

وفى المدن العربية في إسرائيل قررت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عدم العودة إلى المدارس العربية، الأُسبوع المقبل، وِفقًا لخطة وبرنامج وزارة التربية والتعليم، إذ ستعقد خلال الأُسبوع المقبل جلسة تقييمية إضافية لاتخاذ القرارات المناسبة واللّازمة، وفقًا للمستجدات والتطورات.

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وفور صدور القرارات سارعت عدة بلدات إسرائيلية إلى الإعلان عن رفضها فتح المدارس، منها تل أبيب ورمات غان وحيفا وبئر السبع، وهم مدن ضمن ما يسمى "منتدى المدن الـ15".

واشترطت الحكومة العودة إلى المدارس بالحفاظ على القواعد التي أعلنت عنها وزارة الصحة سابقاً، منها الحفاظ على التباعد الاجتماعي.