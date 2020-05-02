شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 16.817 مليون مواطن مؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ 16 مليونا و817 ألفا و673 مواطنا حتى آخر تحديث فى بداية شهر أبريل الماضى.

يأتي ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة التضامن الاجتماعى حاليًا صرف معاشات مايو من منافذ الصرف وفقًا لجدول تقسيم المعاشات التى أعلنت عنه وزارة التضامن مسبقًا منعًا للتزاحم وكإجراء احترازى من الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي إجراء تعديل علي الخطة الخاصة بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ماتقرر من اعتبار يوم السبت 2 من مايو اجازه رسميه بمناسبة عيد العمال بحيث يكون اول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات في يوم الاحد 3 مايو وذلك في اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم , وبالتالي تكون جميع المعاشات متاحه للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الالية "ATM" اعتباراً من صباح اليوم الاول من مايو بدون حد اقصي .

Advertisements



‎وأكدت نيفين القباج انه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الاجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو ، لتصبح على النحو التالى أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد و الاثنين الموافق ( 3-4 ) من شهر مايو وفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام " الثلاثاء والاربعاء " الموافق ( 5-6 ) من شهر مايو

‎اما اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومى الخميس و السبت 7 – 9 مايو وفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الاحد الموافق 10 مايو .

‎ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة اجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتباراً من اول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.