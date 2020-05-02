شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات وزير الداخلية بشأن الجنسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، بشأن الجنسية المصرية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون رقم 26 لسنة 1975.

وجاء القرار بالسماح ل44 مواطناً بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ورد الجنسية المصرية لكل من 13 شخصاً، ورفض طلب "صابر السيد صابر" فلسطيني الجنسية، باكتساب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل عض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواعى أمنية.

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كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 459 لسنة 2020 بشأن تخصيص سيارة محكوم بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات.

وجاء القرار بتخصيص السيارة رقم "ق ق 6911" ماركة تويوتا لاكروز- موديل 2013 المحكوم بمصادرتها في القضية رقم 7773 لسنة 2017 جنايات قسم أول 6 أكتوبر، والمقيدة برقم 1435 لسنة 2017 مسلسل نيابات 6 أكتوبر، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.



