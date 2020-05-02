شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خالص التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللقوات المسلحة الباسلة للشعب المصري كله بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1393 هـ الموافق السادس من أكتوبر 1973 م ، مؤكدا أن لكل مصري أن يفخر بتاريخ قواته المسلحة الباسلة المُشرِّف، ماضيها وحاضرها ومستقبلها بإذن الله تعالى.

وقال جمعة، في بيان اليوم: "القوات المسلحة المصرية هي من أعماق الشعب المصري وفي أعماقه ، ليس فيها ولا بها ولا مجال لأن يكون بها مرتزقة ، بل هي : ابني وابنك ، وأخي وأخوك ، وابن عمي وابن عمك ، فيها الولد والوالد والأخ والصديق ، هي عرض هذا الشعب وشرفه كما أنه - أيضا - هو عرضها وشرفها ، هي هو ، وهو هي ، ولا يمكن لهذه العُرَى أن تنفك أبدا ".

وتابع جمعة:"قواتنا المسلحة الباسلة التي حررت في حرب العاشر من رمضان سنة 1393 هـ الموافق السادس من أكتوبر سنة 1973 م الأرض واستردت للأمة العربية كلها عزتها وكرامتها ، وحطمت خط بارليف الذي كان يقال: إنه من المستحيل أن يُعبَر ، تسطَّر الآن تاريخا جديدا في قهر قوى الشر والظلام والإرهاب ، وتقدم في ذلك تضحيات عظيمة من دماء أبنائها الذكية الطاهرة ، وتسهم بقوة في معركة البناء والتنمية ، فهي بحق : درع الوطن وسيفه ، يد تحمل السلاح تحمي وتحرس ، وأخرى تخوض غمار معركة التنمية تبني وتعمر ، وإن وراء البطل العظيم أحمد المنسى ألف منسى آخر ، ألف بطل آخر على درب البطولة والفداء والتضحية والشجاعة والشهامة والنبل ".

واختتم وزير الأوقاف: "دعم قواتنا المسلحة الباسلة العظيمة في المرحلة الراهنة واجب الوقت دينيا ووطنيا ؛ لنخلص وطننا والعالم من شر التطرف والإرهاب وقوى الشر والظلام ، نسأل الله العلي العظيم أن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا ، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا ، سخاء رخاء ، وأن يعجِّل سبحانه برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".