شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الإفتاء يشيد بعملية نوعية ردت بها القوات المسلحة على إرهاب "بئر العبد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، بالعملية النوعية التي قامت بها القوات المسلحة، للرد على إقدام الجماعات الإرهابية على تفجير مدرعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة سيناء يوم الخميس الموافق 30 أبريل.

يأتي ذلك وفقًا لما صرح به المتحدث العسكري للقوات المسلحة، الذي أوضح أنه بناءً على معلومات استخباراتية أفادت بوجود بؤرة إرهابية بإحدى المزارع في شمال سيناء؛ فقد نجحت قواتنا في استهداف فردين تكفيريين شديدي الخطورة، وعثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لا سلكي وكمية من الذخائر.

وأكد المرصد أن القوات المسلحة تقدم الغالي والنفيس في سبيل حفظ أمن الوطن وسلامة أراضيه، عبر قطع الطريق على الجماعات الإرهابية التي تحاول النيل من البلاد، مثمنًا ثقة الشعب المصري بقواته المسلحة الراعية لأمن واستقرار مصر، ومؤكدًا على سمة الاعتزاز والكبرياء الذي ينظر به الشعب إلى أبناء القوات المسلحة خلال قيامهم بواجبهم الوطني في تطهير سيناء من أيدي العناصر الإرهابية التي تنفذ أعمالًا شيطانية تهدد أمن المجتمع المصري بكافة فئاته.

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ودعا المرصد القوات المسلحة أن تضرب بكل قوة من أجل اقتلاع هذه العناصر من أرض الكنانة وأن تكثف العمليات النوعية والاستباقية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، مشددًا على أن كل ما تقوم به هذه العناصر الإرهابية إنما هو بهدف نشر العنف والخراب في المجتمع وهو ما ينافي تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وأكد المرصد المساندة الكاملة والتأييد المطلق لكافة جهود قواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب ومساعيها الدائمة لتطهير سيناء الحبيبة من العناصر التكفيرية والخبيثة وفرض الأمن والاستقرار على كافة ربوع الوطن.