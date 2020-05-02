شكرا لقرائتكم خبر عن "العلوم الصحية": حل أزمة 3 آلاف فنى صحى فى سوهاج بشكل نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، على انتهاء الأزمة التي تواجه 3 آلاف فني صحي في محافظة سوهاج، وتتمثل في عدم التسوية لهم، ومحاولات إقصائهم من كادر المهن الطبية، رغم كونهم من بين الفرق الطبية في المستشفيات، وينطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.

وقالت النقابة فى بيان لها، أنه بعد تدخل النقابة لدى وزارة الصحة، ومحافظة سوهاج، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حسم حل المشكلة مؤخرا، حيث تواصل نقيب العلوم الصحية، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكد له الأخير على أن الفنيين الصحيين موجودين داخل الكادر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، إقصاء أبناء العلوم الصحية من الكادر، لأن القانون رقم 14 واضح وصريح، ولا تلغي أو تغير منه لائحة، أو قرار، أو مشكلة فردية.

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وتابع البيان : ولفت د. صالح الشيخ إلى أن ما حدث في سوهاج، كان استفسار محدد لموظفة واحدة، وليس أمرا معمما على الجميع، وأن الموظف فهم خطئا أن فتوى الجهاز تطبق على الجميع، وتم تجاوز هذه المشكلة، ويظل كافة الفنيين الصحيين من أبناء العلوم الصحية داخل الفريق الطبي، ومنظومة كادر المهن الطبية، لأنهم بالفعل مهن طبية، والدولة المصرية تقف بجانبهم بشكل كامل، باعتبارهم جنود من الجيش الأبيض، الذي يتصدى لفيروس كورونا بكل قوة حسم وأمانة، وتهديهم حلا جذريا لمشكلتهم.

كانت النقابة قد أعلنت عن أزمة الفنيين الصحيين التابعين لوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بمحافظة سوهاج، بسبب تعسف أحد موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي أصدر فتوى فردية لأحد العاملين، مخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء بالمهن الطبية، ومن بينهم الفنيين الصحيين، حيث تعمل فتواه على إقصاءهم من الكادر، بعد سنوات من الاستقرار وتقاضي مستحقاتهم المالية على أساس القانون رقم 14 مثل باقي الفئات، وياتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لوباء كورونا، ويقف فيه الفنيون في الصفوف الأولى للمواجهة ضمن الفريق الطبي.