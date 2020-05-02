شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نقابات عمال الجيزة يقدم الشكر للعمال لما يقدمونه لحماية الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مختار أبو الفتوح، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، ونائب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، الشكر لعمال النظافة لما قدموه خلال الفترة الماضية من رفع كافة المخلفات بالشوارع والميادين، في إطار توجيه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرفع المخلفات لما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة وهو الأمر الذي تسعى الدولة للقضاء عليه خاصة خلال انتشار فيروس كورونا.

وتقدم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، بخالص التهاني لكل عمال النظافة فى مصر عامة الجيزة خاصة بمناسبة عيد العمال، حيث يواصلون العمل ويقدسونه في نهار رمضان وأوقات الحظر فى وقت تحتاجه البلاد لهم لمحاربة فيروس كورونا.

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وأكد أبو الفتوح فى رسالة لعمال النظافة: "أن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة لبلدنا الحبيبة مصر، وواجبنا المحافظة على نظافة الشوارع، حيث كل نقطة عرق تنزل على جباهكم فيها بركة في الصحة وستر في بيوتكم وسعة في رزقهم وصالح في ذريتكم".

واختتم أبو الفتوح، أن عمال النظافة هم خط الدفاع الثاني وعطاء بلا حدود، وكان لابد من إلقاء الضوء والاهتمام بعمال النظافة ودعمهم.