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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول، لرئيس مجلس الوزراء البحرينى، برقیة تعزیة ومواساة إلی الرٸیس عبدالفتاح السیسى، وذلك في ضحایا الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سیناء - بحسب صحيفة الأيام البحرينية.
وقد أعرب ولى عهد البحرين في البرقیة عن إدانة واستنكار مملكة البحرين لهذا العمل الإجرامي الذي یتنافی مع کل الشراٸع السماویة والقیم الإنسانیة والأخلاقیة، مٶکدًا وقوف مملكة البحرين مع جمهوریة مصر العربیة في کل ما تتخذه من إجراءات أمنیة لمواجهة هذا الإرهاب لحفظ أمنها واستقرارها، ساٸلاً المولی القدیر أن یتغمد الضحایا بواسع رحمته وغفرانه وأن یمن علی المصابین بالشفاء العاجل وأن یحفظ جمهوریة مصر العربیة وشعبها الشقیق من کل مکروه.
كما بعث ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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