شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنى سويف الجديدة: تطهير المناطق الحيوية وإخلاء صناديق القمامة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه جارٍ استكمال أعمال التطهير والتعقيم ببعض مناطق مشروع ابني بيتك، وعددٍ من المنشآت الحيوية شملت (مكتب البريد بالحي السكني الثاني ومركز المدينة ومنطقة البنوك)، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بجهاز المدينة والجهات المعنية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

كما كلف المهندس أشرف عبد الرحمن، مسئولي إدارتي البيئة والتنمية بالجهاز، وشركات خدمات النظافة بالمدينة بالإخلاء الليلي لصناديق القمامة، وتطهيرها بالحيين السكنيين الثاني والثالث وباقي الأحياء بالمدينة.

وشدد رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، على استكمال عمليات التطهير والتعقيم لتشمل أنحاء المدينة كافة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على الشركات العاملة بالمشروعات بالمدينة بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع إصابة العاملين بالمواقع بالفيروس.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أن جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، تلقى 49 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة (صناعى – خدمى) بمساحة إجمالية بلغت حوالى (540ألف م2)، وفقاً لنظام التخصيص الفورى الذى أقره مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أنه تم الانتهاء أيضاً من إصدار ما يقرب من 500 رخصة بناء لقطع أراضٍ (اجتماعى - مميز) بأنشطة مختلفة بالمدينة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لتنمية الصعيد، حيث يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المختلفة فى مجالات الإسكان والطرق والمرافق والخدمات بصعيد مصر، ولا سيما بمدن الصعيد الجديدة.

Advertisements

وأوضح، أنه تم سداد نسبة 10% لعدد 9 طلبات من إجمالى الـ 49 طلبا، وفقاً لنظام التخصيص الفورى، وسداد نسبة 25% لعدد (3) طلبات، وجارٍ التسعير لعدد 37 طلباً آخر بالمدينة.

وأشار الى أنه تم الانتهاء من تطوير الطرق المؤدية للإسكان الاجتماعى(عمارات)، وتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وكذا رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بمنطقة الصناعات الخفيفة، والانتهاء من قطع التباب بمنطقة الإسكان الاجتماعى (أراضى) بالمرحلة الرابعة، وجارٍ تنفيذ مشروع تنسيق وزراعة منطقة مركز المدينة.