شكرا لقرائتكم خبر عن موقع أمريكي يبرز عروض ترويض الأسود داخل "منزل الحلو" فى مصر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط موقع "فويس أوف أمريكا" الضوء على تقديم مروض الأسود المصرى أشرف الحلو، عروضا من المنزل، فى محاولة "للترفيه عن الناس وعن الأسد وعنى"، وذلك فى ظل استمرار إغلاق العديد من الأنشطة الترفيهية فى مصر بسبب فيروس كورونا.

وقال أشرف الحلو: "بعد جائحة الفيروس التاجي، اضطررنا لنقل جميع حيوانات (السيرك) إلى متنزه... على بعد 60 كيلومترا من القاهرة أو من الجيزة: "هذا يسمح لهم بأن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، حيث كانوا يذهبون إلى الحديقة كل شهر أو شهرين لقضاء عطلة، للذهاب إلى حمامات السباحة، وهناك حدائق كبيرة وأقفاص واسعة لهم للتفاعل اجتماعيًا، مما ينشطهم".

لكن الحلو قرر العمل مع أنثى أسد أفريقية تدعى جومانا لإيجاد طريقة لمواصلة الترفيه عن الناس، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الحكومية التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس التاجي.

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قال الحلو "إنها تؤدي معي في السيرك وهي ذكية جدا". "لذا ، فكرت في إعادتها إلى المنزل وتقديم جزء من العرض للترفيه عن الناس والأسد وأنا."

وذكر الحلو إنه وأخته بشرى، وهي أيضًا مروضة أسود، يقومان بتبسيط عرضهما وأدائهما مع جومانا داخل شقتهما بالقاهرة، ويتم نشر العروض على وسائل التواصل الاجتماعي.

وينتمي الأشقاء إلى عائلة معروفة لترويض الأسد وعروض السيرك، وهم من نسل محمد الحلو، ويعود تاريخ عرض السيرك الأول الخاص به إلى أواخر القرن التاسع عشر.