شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 15 مايو يشُن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات أمام المحال التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، وأمام المحال التجارية بعدة مجاورات مختلفة، وذلك بالتعاون بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح المهندس سيد همام، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والمخالفات أمام عددٍ من المحال التجارية المخالفة المتعدية على الطرق وأرصفة المشاة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات لتشمل أنحاء المدينة كافة، لمنع المظاهر العشوائية وردع المخالفين.

وطالب رئيس جهاز مدينة 15 مايو ، أصحاب المحال التجارية بالمدينة، بعدم استغلال تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات، مشددا على ضرورة الالتزام بنطاق محالهم لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة، مشيراً إلى أنه سيتم التصدي بكل قوة وحسم لجميع أنواع المخالفات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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‫كان المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد اكد انه جارى تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق بالمجاورة الـ24 بالمدينة، وجارٍ استكمال باقى الأعمال بالتوالى ضمن خطة تطوير المجاورات السكنية المختلفة المدرجة بجهاز المدينة.‬

‫وأضاف المهندس السيد همام، أنه جارٍ أيضاً تطوير المجاورتين الـ(22 – 23 )، حيث تشمل أعمال التطوير بالمجاورات، تنفيذ ( بلدورات – إنترلوك - مشايات خرسانية - طبقة أسفلت - تدبيش ) وغير ذلك من أعمال التطوير، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق تمهيداً للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير وتنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية للمدينة، ضمن مقايسة الأعمال المطروحة لهذا الغرض.‬

‫وكان المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد أكد ان الجهاز قام بتنظيم فعاليات ماراثون للدراجات تحت شعار( مايو المستقبل - Go Mayo)، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، وبمشاركة وزارة البيئة، وممثلى وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، وفى إطار الحملة الوطنية لنشر الوعى البيئى "اتحضر للأخضر " التى أطلقتها وزارة البيئة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.‬