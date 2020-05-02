شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر والفاتيكان يحددان 14 مايو يوما للصلاة للتخلص من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترحت اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية ان يكون يوم الخميس 14 مايو يوما للصلاة والصوم والدعاء من أجل الإنسانية، وتدعو اللجنة كل القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للإستجابة لهذا النداء الإنسانى والتوجه لله تعالى بصوت واحد ليحفظ البشرية، وأن يوفقها لتجاوز الجائحة، ويعيد إليها الأمن والاستقرار والصحة والنماء، ليصبح عالمنا بعد انقضاء هذه الجائحة أكثر إنسانية وأخوة من أي وقت مضي .

وقالت اللجنة فى بيان لها: يواجه عالمنا اليوم خطر فيروس كورونا "كوفيد19 ،"وإننا إذ نؤكد إيماننا بأهمية دور الطب والبحث العلمي فى التصدي لهذا الوباء، فإننا لاننسى أيضا أن نتوجه إلى الله الخالق فى هذه الأزمة الكبيرة؛ ولذا فإننا ندعو كل الناس، فى جميع أنحاء العالم، أن يتوجهوا إلى الله بالصلاة والصوم والدعاء و أفعال الخير ، كل فرد فى مكانه، وعلى حسب دينه أو معتقده أو مذهبه؛ من أجل أن يرفع الله هذا الوباء، وأن يغيثنا من هذا الإبتلاء، وأن يلهم العلماء اكتشاف دواء يقضي عليه، وأن ينقذ العالم من التبعات الصحية والاقتصادية والإنسانية جراء انتشار هذا الوباء الخطير. ​​

يذكر أن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية و فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقعا، في أبوظبي خلال شهر فبراير عام 2019 - "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب بجانب التصدي للتطرف وسلبياته بحضور أكثر من 400 من قيادات وممثلي الأديان وشخصيات ثقافية وفكرية من مختلف دول العالم.

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وتضم اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية عددا من الأعضاء من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية وبلغاريا وهم .. الكاردينال ميجيل أنخيل أيوسو جويكسوت رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان بالكرسي الرسولي والقاضي محمد محمود عبدالسلام المستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والحاخام م. بروس لوستيج كبير الحاخامات في المجمع العبري بواشنطن والمونسنيور يؤانس لحظي جيد السكرتير الشخصي لقداسة البابا والأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والدكتور سلطان فيصل الرميثي أمين عام مجلس حكماء المسلمين وإيرينا بوكوفا المديرة العامة السابقة لمنظمة اليونسكو وياسر حارب الكاتب الإماراتي ومقدم البرامج التلفزيونية.