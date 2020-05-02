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وزيرة البيئة تبحث مع نظيرتها الألمانية تداعيات كورونا والتغيرات المناخية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع نظيرتها سيفينا شولتسى وزيرة البيئة وصون الطبيعة والسلامة النووية الألمانية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين حول المساهمات المحددة وطنيا، والتحول الأخضر من خلال تطبيق المحاور الثلاثة "التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر"، وتداعيات كوفيد 19.

 

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، إلى أن رئاسة رئيس وزراء مصر للمجلس الوطني لتغير المناخ وعضوية كافة القطاعات في الدولة فى المجلس، هو خطوة للأمام بعد أن كانت وزارة البيئة فقط هي المسئولة عنه، حيث تم تغيير سياسة الدولة من خلال الاهتمام بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والتي تتمثل في وضع استراتيجية بيئية واضحة ومحددة تضم داخلها كلا من التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر، وتطبيقها داخل كافة قطاعات المجتمع، وأكدت على أهمية الخروج باستراتيجيات تكون أكثر استدامة وتراعى الاشتراطات والمعايير البيئية وهو مايسمى بالتعافى الاخضر .

 

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وأضافت ياسمين فؤاد، أنه فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى قدمت الوزارة استراتيجية عمل تتضمن العمل المستدام لاستمرار التنوع البيولوجي بما في ذلك تنظيم السياسات والتمويل وتشجيع الاستثمار في الابحاث بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المهتمة بالاستثمار داخل المحميات الطبيعية تحت إشراف وزارة البيئة لضمان الحفاظ على توازنها الطبيعي.  

 

كذلك أكدت أن الوزارة تعمل على تنفيذ 3 محاور يتمثل المحور الأول فى الاهتمام بالبنية التحتية وبناء القدرات لبعض المحميات الطبيعية ووضعها ضمن قطاع السياحة بتمويل من القطاع الخاص والاستثمار فيها  تحت إشراف ومتابعة وزارة البيئة، اما المحور الثاني فهو قيام الوزارة بالعمل على ادراج قضية التنوع البيولوجي داخل المناهج التعليمية بجميع مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية وحتى الجامعة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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