شكرا لقرائتكم خبر عن دار الافتاء تنفى صحة صورة يتداولها أنصار الإرهابية لمفتى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لدار الافتاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة للدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، تداولتها عدد من الصفحات المشبوهة، حيث نفت الدار صحتها مؤكدة أن هذه الصورة غير صحيحة ومفبركة و بعض الحسابات التي تنتمي لأفكار المتطرفين تنشرها فننبه أن فضيلة المفتي لم يصدر عنه هذا التصريح وكذلك الموقع المذكور لم ينشر هذا الأمر.



الصورة المفبركة

و تحت هاشتاج مسلسل الاختيار، كانت قد نشرت الصفحة الرسمية لدار الافتاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك،فى وقت سابق رسالة جاء فيها: "لا مانع من الفن الذى يرقق المشاعر ويهذب السلوك لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب فى هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب، والإسلام لم يحرم الفن الهادف الذى يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التى تخاطب الغرائز والشهوات التى أجمع علماء المسلمين على حرمتها.

وكان قد قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، فى وقت سابق، إن النجاح الباهر والانتشار الواسع لمسلسل "الاختيار" الذى يجسد ملحمة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية وهدم كل الدعايات الكاذبة والخبيثة التى روَّجت لها تنظيمات التكفير والعنف على مدار سنوات عديدة، وأحيا روح الفداء والتضحية والفخر الوطنى لدى كل أبناء الشعب المصرى المحب لوطنه والمقدر لتضحيات أبنائه العظيمة فل سبيل رفعة وسلامة وطننا الحبيب.