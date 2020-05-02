وزيرة البيئة: زيادة الأمراض نتيجة خلل في النظام الكوني.. وكورونا هو البداية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه كلما وجد خلل في النظام الكوني كلما زادت الأمراض والتي يعتبر فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 هو البداية لها فقط بالإضافة إلى ضرورة وضع هذه الرسائل في إطار مناسب وإرسالها للمواطنين لتوعيتهم بأهمية احترام الطبيعة والحفاظ على البيئة.

واجتمعت الوزيرة، مع وزيرة البيئة وصون الطبيعة والسلامة النووية الألمانية، سيفينا شولتسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين حول المساهمات المحددة وطنيا والتحول الأخضر من خلال تطبيق المحاور الثلاثة (التغير المناخي - التنوع البيولوجي – التصحر) وتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن رئاسة رئيس وزراء مصر للمجلس الوطني لتغير المناخ وعضوية كافة القطاعات في الدولة في المجلس هو خطوة للأمام بعد أن كانت وزارة البيئة فقط هي المسئولة عنه حيث تم تغيير سياسة الدولة من خلال الاهتمام بقضايا البيئة والتنمية المستدامة والتي تتمثل في وضع استراتيجية بيئية واضحة ومحددة تضم داخلها كل من التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر وتطبيقها داخل كافة قطاعات المجتمع.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تنفيذ 3 محاور يتمثل المحور الأول في الاهتمام بالبنية التحتية وبناء القدرات لبعض المحميات الطبيعية ووضعها ضمن قطاع السياحة بتمويل من القطاع الخاص والاستثمار فيها تحت إشراف ومتابعة وزارة البيئة.

وبرتبط المحور الثاني بقيام الوزارة بالعمل على إدراج قضية التنوع البيولوجي داخل المناهج التعليمية بجميع مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية وحتى الجامعة حيث تعمل على تقديم منهج يضم التنوع البيولوجي وربطه بقضايا التغير المناخي والتصحر بحيث تتعلم الأجيال القادمة أهمية التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر كعوامل مؤثرة في الحفاظ على البيئة.

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وأشارت إلى أن المحور الثالث هو تحضير رسائل للتوعية البيئية للمواطنين حول أهمية المحاور الثلاثة (التغير المناخي - التنوع البيولوجي - التصحر) في الحفاظ على البيئة، وكلما وجد خلل في النظام الكوني كلما زادت الأمراض والتي يعتبر فيروس كورونا كوفيد 19 هو البداية لها فقط بالإضافة إلى ضرورة وضع هذه الرسائل في إطار مناسب وإرسالها للمواطنين لتوعيتهم بأهمية احترام الطبيعة والحفاظ على البيئة.

وأكدت الوزيرة، أهمية الخروج باستراتيجيات أكثر استدامة وتراعي الاشتراطات والمعايير البيئية وهو ما يُسمى بالتعافي الأخضر .

وأضافت ياسمين فؤاد: في ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي قدمت الوزارة استراتيجية عمل تتضمن العمل المستدام لاستمرار التنوع البيولوجي بما في ذلك تنظيم السياسات والتمويل وتشجيع الاستثمار في الأبحاث بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المهتمة بالاستثمار داخل المحميات الطبيعية تحت إشراف وزارة البيئة لضمان الحفاظ على توازنها الطبيعي.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل على تحديث قانون البيئة الحالي ووضع قانون جديد يضم مبادئ اقتصادية حيث تم الانتهاء من مشروع المخلفات وجاري مناقشته الآن داخل مجلس النواب من أجل الموافقة عليه.

وأبدت وزيرة البيئة الألمانية، استعداد بلادها التام لمساعدة مصر في تلك المشروعات.