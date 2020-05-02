قُدرت ممتلكاته بـ123 مليون جنيه.. ضبط تاجر مخدرات يغسل أمواله في مصانع الطوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي، وعلاء عمران:

نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص قام بغسل حوالي 123 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بنطاق دائرة مركز شرطة المنيا) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقُدرت تلك الممتلكات بحوالي (123 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.