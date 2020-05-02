أخبار مصر | "الرياضة" توضح حقيقة فتح مراكز الشباب والأندية منتصف الشهر الجاري

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 11:44 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الرياضة" توضح حقيقة فتح مراكز الشباب والأندية منتصف الشهر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، ما تم تناوله من أخبار حول اتجاه الوزارة لفتح الأندية ومراكز الشباب بدءًا من منتصف شهر مايو الجاري واستئناف النشاط الرياضي.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، التزام الوزارة التام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات وإيقاف النشاط الرياضي ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن ما تم نشره من أخبار عبر عدد من المواقع الاليكترونية بشأن استئناف عمل مراكز الشباب والأندية خلال شهر مايو الجاري، هى بعيدة تمامًا عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، مهيبًا بوسائل الإعلام الالتزام بالدقة والرجوع إلى المصادر الرئيسية فى معلوماتها.

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تلتزم بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية في المنشآت الشبابية والرياضية بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات، مشيرًا إلى دور الوزارة فى التعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة فى تعظيم الدور المجتمعي لمراكز الشباب لتقديم خدمات البريد والتأمينات للجمهور، إتاحة عدد من المنشآت الشبابية كأماكن للحجر الصحي.

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وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منتصف شهر مارس الماضي، قرارا بتعليق الأنشطة الرياضية، فى المراكز والأندية والساحات، جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط.

وكانت أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وتضمنت الاجراءات إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية، وذلك وفقًا لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.

وتناولت الاجراءات وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية، ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.

وشدد البيان، على ضرورة التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفي كافة مرافقها.