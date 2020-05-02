أخبار مصر | تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي على السوشيال ميديا

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 11:44 صباحاً - انت الان تقراء خبر تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي على السوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول طلاب الصف الأول الثانوي إجابات الامتحانات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وتتابع وزارة التربية والتعليم من يتداول الامتحانات وتؤكد:" عقابه شديد".

وحذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من الغش، وقال عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك:" كل من اجتهد "بنفسه" سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك في الغش الجماعي سيدخل دور ثاني لأن التربية قبل التعليم، نحن معكم على التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".

بدأت صباح اليوم السبت منصة الامتحانات الالكترونية في فتح الامتحان لطلاب الصفين الأول الثانوي لآداء امتحانات اللغة الانجليزية.

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي.