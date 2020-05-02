أخبار مصر | بدء امتحان الانجليزي للصف الأول الثانوي

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية الامتحانية لامتحان اللغة الانجليزية لطلاب الصف الأول بالثانوي، والذي بدء الآن.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنها سوف تتبع الغشاشين وتعمل على معاقبتهم حال تداول الامتحان على السوشيال ميديا.

وبدأت منصة الامتحانات الالكترونية فتح الامتحان لطلاب الصفين الأول الثانوي لآداء امتحانات اللغة الإنجليزية.

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط.

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ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 3 مايو 2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن عقوبات الغش في الامتحانات الالكترونية ستكون صارمة وكبيرة للغاية، مؤكدًا أن من يقوم بعملية الغش سيكون الخاسر الأكبر.

وكان قد قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بنشر رابط تسجيل الحضور لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال :"يتعين على الطالب تسجيل الحضور بعد الانتهاء من كل امتحان، وتسجيل أي شكوى إن وجدت، على أن يكون تسجيل الحضور في أي وقت بعد كل امتحان".