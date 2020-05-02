شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من الغد.. «تعليم الإسكندرية» تخصص 27 مدرسة لصرف معاشات مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ المنافذ البريدية الموجودة في ٢٧ مدرسة تم تخصيصها بالإسكندرية صرف المعاشات المستحقة عن شهر مايو لأصحاب المعاشات بدءًا من غدًا الاحد تيسيرًا على المواطنين من كبار السن ومنعا للزحام أمام مكاتب البريد تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إنه تم تخصيص ٢٧ مدرسة كمقرات جديدة لمكاتب البريد لصرف المعاشات وذلك في إطار تنفيذ حزمة جديدة من التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتيسيرًا على أصحاب المعاشات ومواجهة الزحام.

وأضاف في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أنه تم تخصيص المدارس بقرار من محافظ الاسكندرية محمد الشريف حيث تم التأكيد على توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة للعاملين القائمين بصرف المعاشات من قفازات وأقنعة طبية إلى جانب عمليات التطهير بشكل مكثف حيث تم اعتماد آلية جديدة لصرف معاشات شهر مايو.

ووجّه مديري عموم الإدارات التعليمية وإدارة الأمن بالمديرية لتقديم الدعم الكامل للإدارة العامة للبريد بالمدارس التي تم اختيارها للاستعانة بها لتنظيم الصرف بطريقة تليق بمؤسسات الدولة والمواطنين مع مراعاة وجود مسافات كافية بين المواطنين لا تقل عن متر لمنع التجمعات.