شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من كندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتهي اليوم السبت الحجر الصحي لنحو ٢٠٠ راكب من المصريين العائدين من كندا، بأحد فنادق مرسي علم وذلك بعد قضائهم أربعة عشر يوماً تحت الحجر الصحي بعد عودتهم من كندا.

وبحسب بيان، شدد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على اللجنة الصحية إنهاء إجراءات الكشف الطبي لجميع المصريين العائدين من كندا والمقيمين بفندق مرسي علم تحت الحجر الصحي وذلك بعد انتهاء مدة الأربعة عشر المقررة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كانت إحدى القرى السياحية الكبرى بمرسى علم جنوب البحر الاحمر قد استقبلت نحو ٢٠٠ من المصريين العائدين من كندا، وذلك للخضوع للحجر الطبي لمدة اسبوعين وتمت اجراءات تسكينهم بالغرف، حيث جرى تطهير وتعقيم القرية السياحية قبل استقبال الوفود العائدة، كما تم تدريب العاملين بها على كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقا لمعاير منظمة الصحة العالمية، وتم الكشف على العائدين مرة أخرى فور وصولهم الفنادق من قبل الأطباء المقيمين بها وتقديم لهم وجبة الإفطار.

وسيتم تجهيز عدد من الأتوبيسات لنقلهم من الفندق للمطار ثم تنظيم رحلة طيران من مرسي علم لمطار القاهرة.

وكشفت مصادر طبية أن جميع الركاب العائدين خضعوا لإجراءات الحجر الصحي ووضعهم لمدة 14 يوما بأحد الفنادق السياحية في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي، والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني إلى أماكن إقامتهم لمدة 14 يومًا.

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