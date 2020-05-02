شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع وصول الشاحنات المُحملة بالمواد الغذائية من صندوق تحيا مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وصول شاحنات مُحملة بكراتين من المواد الغذائية الأساسية المتنوعة مقدمة من صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان، لتوزيعها على العمالة غير المنتظمة، لتخفيف الأعباء المعيشية، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة»، التي أطلقها الصندوق، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأوضح «نور الدين»، أن كراتين المواد الغذائية سيتم توزيعها بواسطة الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن توزيعها على العمالة غير المنتظمة كدعم غذائي نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، والتي أثرت وبشكل مباشر على الكثير من فئات المجتمع.

وقال المحافظ إن الهدف الرئيسي من مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة» هو توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلاً عن تبادل البيانات والمعلومات المتاحة عن عدد الأسر بكل محافظة وذلك تنسيقاً مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية.