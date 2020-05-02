شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية و6 أطنان بطاطس على فقراء شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت جمعية «رسالة نور على نور» بشمال سيناء، إنها وزعت كمية كبيرة من المساعدات الغذائية على المستحقين في مدينة العريش، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح الشيخ موسي رويشد، رئيس فرع الجمعية بشمال سيناء، في بيان، أن المساعدات التي تم توزيعها تأتي ضمن قافلة سيناء رمضان 2020 وتحت شعار«سيناء مسئوليتنا»، حيث تم توزيعها على الأسر الأولي بالرعاية والعمالة الغير منتظمة «الصيادين» ومرضي الفشل الكلوي في مختلف مناطق مدينة العريش.

وذكر محمد سليمان، سكرتير فرع الجمعية بشمال سيناء، أن المساعدات عبارة عن 1000 كرتونه مواد غذائية كل كرتونة تحتوي على زيت وسكر وشاي وأرز ومكرونة وعدس وفول وفاصوليا وغيرها من المواد الغذائية، بجانب 6 طن بطاطس، مؤكدًا استمرار التوزيع حتي نهاية شهر رمضان الكريم.

وأشار سليمان إلى أنه تم توزيع المساعدات الغذائية على أسر المستحقين بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، وبرعاية كريمة من اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.