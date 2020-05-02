شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة «نتشارك هنعدي الأزمة» تستهدف 10 آلاف أسرة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الجمعة، في إطلاق قافلة صندوق تحيا مصر «نتشارك هنعدي الأزمة» لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم، وذلك بمحطتها بمحافظة الإسكندرية، والتي تستهدف ١٠ آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لتوزيع ١٠ آلاف كرتونة غذائية و١٠ طن لحوم، بالإضافة إلى المطهرات والمنظفات للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية.

وثمن «الشريف» الدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر في توفير حياة كريمة للمواطنين، وأشاد بـ«المبادرات التي أطلقتها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال مؤخراً للتكاتف مع جهود الحكومة في مواجهة أزمة كورونا والتخفيف من الآثار الناجمة لتداعيات فيروس كورونا المستجد على بعض الفئات من المجتمع خاصة الأسر الأولى بالرعاية ودعم أهالينا المتضررين من جائحة كورونا».

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وهدي عبدالستار عمار منسق صندوق تحيا مصر في الإسكندرية، وعزة ماهر ممثلة عن المجلس القومي للمرأة، وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية.

قافلة «نتشارك هنعدي الأزمة» أطلقها «صندوق تحيا مصر» في 22 محافظة على مستوى الجمهورية، لاستهداف 150 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية وتوزيع 1650 طن من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات لتوزيعها عليهم. وتهدف إلى توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة.