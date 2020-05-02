شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب أولى ثانوي إلكترونيا من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات نهاية العام الدراسي، السبت، بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا بواسطة أجهزة التابلت.

ويؤدي طلاب المجموعة الأولى- الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهراً بمحافظات «القاهرة ،الجيزة ،الإسكندرية ،أسيوط ،كفر الشيخ ،قنا، الفيوم، ،دمياط ،الإسماعيلية ،أسوان ،بورسعيد ،شمال سيناء ،الوادي الجديد ،جنوب سيناء».

وشكلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحان وحل أي مشكلات قد تطرأ سواء تقنية أو بشرية.

و يؤدي طلاب المجموعة الثانية- الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهراً حتى ٣ عصراً لمحافظات «الشرقية، ،الدقهلية ،القليوبية ،الغربية ،المنوفية، البحيرة، ،المنيا ،سوهاج، بني سويف ،الأقصر، السويس، البحر الأحمر ،مطروح» .

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن أي طالب بالصفين الأول والثاني الثانوي، سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها، سيكون له امتحان دور ثان قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وحذر شوقي من أي محاولات للغش الجماعي مؤكدا أن حالات الغش الجماعي والاجابات المتطابقة ستنال عقابا شديدا.

وأضاف أن الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لكل محافظة، هي الفترة المتاح أثناءها الدخول على الامتحان من كل محافظة، ويبدأ زمن الامتحان منذ بدء الدخول عليه

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي، أداء الامتحانات الالكترونية، من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، ويحتسب وقت الامتحان للطالب من لحظة فتح الامتحان الكترونيا وحتي انتهاء الوقت المخصص للمادة.