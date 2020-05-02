شكرا لقرائتكم خبر عن تقل 230 راكبًا.. مطار مرسى علم يستقبل طائرة المصريين العالقين في موسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي رحلة طيران تقل المصريين العالقين في موسكو، وتقل ٣٢٠ راكبًا مصريًا، ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين في الخارج من عدة دول عربية وأجنبية، طبقًا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وبحسب بيان، جرى إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وجرى فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءً والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.

وأكد أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين عبر طائرة أندونيسيا وسلطنة عمان إلى فندق الحجر الصحي بمرسى علم عقب وصولهم منعا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات، حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسى علم، وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر.