شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية، في عددها الصادر، اليوم السبت، قرارًا لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، رقم 47 لسنة 2020، بشأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية. وجاء القرار على النحو التالي: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 5,895

تعافي 1,460

وفيات 406

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