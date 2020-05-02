شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر 5 قرارات لـ«الداخلية» (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية، في عددها الصادر، اليوم السبت، 5 قرارات لوزارة الداخلية، تتعلق بتخصيص سيارة محكوم بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات، والسماح لـ44 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ورد الجنسية المصرية لـ13 شخصا، ورفض طلب صابر السيد صابر رمضان إبراهيم سالم (الفلسطيني الجنسية) مواليد البحيرة 1/1/1995، اكتساب الجنسية المصرية وذلك للدواعي الأمنية. وجاءت القرارات على النحو التالي: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 5,895

تعافي 1,460

وفيات 406

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