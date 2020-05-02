شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتوعد: دور ثان لكل من اشترى بحثا أو شارك في الغش الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توعد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، الطلاب الذين اشتروا أبحاثًا جاهزة لتقديمها خلال هذا العام، بديلا عن الامتحانات الملغاة درءًا لانتشار وباء كورونا، مؤكدًا أنهم سيدخلون «دور ثان».

وكتب الوزير على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»: «كل من اجتهد»بنفسه«سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك في الغش الجماعي سيدخل دور ثاني لان التربية قبل التعليم».

واختتم قائلا: «نحن معكم على التليجرام، كما أننا معكم على الفيس والواتس».