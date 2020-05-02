شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتوعد: دور ثان لكل من اشترى بحثا أو شارك في الغش الجماعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توعد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، الطلاب الذين اشتروا أبحاثًا جاهزة لتقديمها خلال هذا العام، بديلا عن الامتحانات الملغاة درءًا لانتشار وباء كورونا، مؤكدًا أنهم سيدخلون «دور ثان».
وكتب الوزير على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»: «كل من اجتهد»بنفسه«سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك في الغش الجماعي سيدخل دور ثاني لان التربية قبل التعليم».
واختتم قائلا: «نحن معكم على التليجرام، كما أننا معكم على الفيس والواتس».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
5,895
-
تعافي
1,460
-
وفيات
406
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يتوعد: دور ثان لكل من اشترى بحثا أو شارك في الغش الجماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.