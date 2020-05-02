شكرا لقرائتكم خبر عن «آداب العريش»: الانتهاء من شرح جميع المقررات الدراسية بنظام الـ«أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الآداب بجامعة العريش عن الانتهاء من شرح جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لمختلف طلبة الكلية بنظام الـ«أون لاين».

وقال الدكتور محمد فؤاد، عميد الكلية، إنه تم شرح المقررات الدراسية بالتنسيق مع رؤساء الأقسام بالكلية والبالغ عددها 7 أقسام متنوعة، وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات وتوجيهات الدكتور حبش النادي، رئيس الجامعة.

وأضاف عميد الكلية، أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية بكل قسم للموافقة على عناوين الأبحاث المعروضة من كل أستاذ مادة علمية لطلبة الفرق الأولى والثانية والثالثة والبالغ عددهم ٩٠٠ طالب وطالبة.

وأشار إلى أن طلبة الفرق الثلاث بدأوا في إعداد الأبحاث المطلوبة بصورة إلكترونية، حيث سيقوم كل طالب بإرسال البحث على موقع معد لكل قسم علمي، لتحويله إلى الكنترول الخاص بكل فرقة دراسية.