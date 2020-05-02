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طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى على التابلت من المنزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام قبل قليل أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ضمن اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى التي انطلقت الأربعاء 29 إبريل الماضى، حيث يؤدى الطلاب امتحاناتهم دون مشكلات تنقية أو فنية.

 

وأكدت الوزارة ، أن الامتحانات تعقد في مواعيدها طبقا لجدول الامتحانات ولا تغيير في المواعيد، مؤكدة أن الطلاب يؤدون الامتحان من منازلهم.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تم تقسيم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالمحافظات إلي مجموعتين، حيث يؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

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وأوضحت الوزارة: الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً وتشمل: محافظات" القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادى الجديد وجنوب سيناء.

 

 

أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات" الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح".

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