شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية قراء ”الخليج 365” يؤيدون إجراء امتحانات الجامعات إلكترونياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام ”الخليج 365” باستطلاع آراء قرائه فى سؤال بعنوان :هل تؤيد إجراء امتحانات الجامعات إلكترونياً بدءا من العام المقبل؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 64% أعلنوا تأييدهم للقرار فى حين أجاب36% من المشاركين بلا معلنين رفضهم للقرار .

وكانت وزارة التعليم العالى قد أعلنت عن ان الاختبارات فى الجامعات ستكون الكترونة من العام المقبل حيث عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمب والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مؤخرا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمي للجامعات.

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وأكد الدكتور خالد عبدالغفار بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أن الاتجاه نحو التحول الرقمي للتعليم بدأ منذ أكثر من عام ونصف وتم البدء في تطبيقه في اختبارات القطاع الصحي والذي شهد نجاحا كبيرا، مشيرا إلى سعى الوزارة لتفعيل منظومة التعليم عن بعد داخل جميع الجامعات والمعاهد المصرية، والتي ستعمل على تقليل الازدحام فى الطرق، وكذا تقليل التلوث البيئي، بالإضافة إلى أن التواصل الإلكترونى بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب سيكون أفضل من التوجه إلى الجامعات.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى نجاح منظومة التعليم عن بعد خلال العام الحالى على الرغم من أن هذه تعد التجربة الأولى التى يتم تفعيل فيها منظومة التعليم الإلكترونى على مستوى جميع الجامعات والمعاهد المصرية، مؤكدا على أهمية الجامعة الذكية والتى ستعد جامعة متكاملة من جميع النواحى التعليمية والتطبيقية.