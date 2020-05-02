شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا مشاكل فى منصة امتحان أولى ثانوى باختبار اللغة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى دون مشكلات، وأن ومنصة الامتحان تعمل دون أعطال أو سقوط، مشيرة إلى أن المنصة تستوعب حاليا أكثر من 250 ألف طالب فى الفترة الأولى من امتحان أولى ثانوى.

فيما تداولت بعض صفحات الفيس بوك لطلاب أولى ثانوى إجابات بعض الأسئلة فى امتحان اللغة الإنجليزية بعد انطلاق الاختبارات صباح اليوم.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تم تقسيم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالمحافظات إلى مجموعتين، حيث يؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

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وأوضحت الوزارة: الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً وتشمل: محافظات" القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادى الجديد وجنوب سيناء.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات" الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح".