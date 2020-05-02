إنفو جراف.. معلومة طبية رمضانية.. فوائد الحبهان فى الطعام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” في سلسلة معلومة طبية في رمضان، فائدة الحبهان فى الطعام، وفقًا لموقع ‪Health line ‬ 1ـ يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة . 2ـ توجد به نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على طرد السموم والجراثيم من الجسم. Advertisements 3ـ تساعد المركبات الموجودة فى الحبهان على زيادة تدفق الهواء للرئتين والمساعدة على التنفس.

فوائد الحبهان

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