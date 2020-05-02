شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء فى القلب.. 60.9 مليار جنيه لاستكمال المشروعات منها مرافق مدينة رفح الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، تخصيص نحو 60.9 مليار جنيه استثمارات حكومية لقطاع الإسكان، وخدمات المياه والصرف الصحى، لتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات الهامة، وذلك فى بيانها عن خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2020 / 2021.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز مستهدفات الخطة فيما يخص الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحى بخطة التنمية العام المالى2020/2021 على النحو الآتى:

1- رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب لتصل إلى 98.5% بمد شبكات بأطوال 12.8 ألف كم يستفيد منها 2.6 مليون نسمة بالتركيز على المناطق المستجدة والمحرومة (الدقهلية والجيزة والقليوبية ومطروح وبنى سويف).

2- إنشاء 500 ألف وحدة سكنية إسكان إجتماعى ومتوسط الدخل.

Advertisements

3- إنشاء 40 محطة تحلية بإجمالى طاقة إنتاجة 857 ألف م مكعب/ يوم.

4- الإنتهاء من تنفيذ 52 محطة معالجة صرف صحى ثنائية وثلاثية بالوجه القبلى وإعادة تأهيل 8 محطات معالحة.

5- استكمال إدخال المرافق للمدن الجديدة ومنها مدينة رفح الجديدة بتكلفة كلية تبلغ 1.1 مليار جنيه.

جدير بالذكر، أن الاستثمارات الكلية قدرت فى خطة التنمية للعام المالى 2020/2021 بـ740 مليار جنيه مقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالى الجارى، وهى أقل من الاستثمارات المحققة فى عام 2018 / 2019 والتى ناهزت 970 مليار جنيه، وأنه تعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد عمدت وزارة التخطيط لتخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التى تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالى 2019 / 2020.