​مقتل طفل على يد مسجل خطر بالساحل.. والتحريات: "محاولة اغتصاب انتهت بجثة"​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل طفل بعد فشله في اغتصابه بدائرة قسم شرطة الساحل.

كان المقدم حسام عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، تلقى بلاغًا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل ملقاة في مقلب قمامة بدائرة القسم، بالفحص وإجراء التحريات تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر ١٠ سنوات مبلغ بغيابه منذ يومين وتبين أن جثته بها آثار خنق على الرقبة وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

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على الفور أمر اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت تحريات رجال المباحث بعد فحص الكاميرات وسؤال شهود العيان إلى أن الطفل شوهد آخر مرة بصحبة مسجل خطر.

باستهداف المتهم بعدة مأموريات أمكن ضبطه، واعترف بارتكابه بقتل الطفل وأقر أنه استدرجه لمنزله وحاول اغتصابه إلا أن مقاومة الطفل حالت دون ذلك، فقرر التخلص منه بقتله ثم تخلص من الجثة بإلقاءها في الشارع لعدم اكتشاف أمره.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.