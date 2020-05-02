شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من أحمد فلوكس لوالده عبر برنامج شيخ الحارة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الفنان أحمد فلوكس، أنه لم يتدخل في عمل هنا شيحة خلال فترة زواجهما، مشيرا إلى أن مشاركتهما في فيلم «الديزل» كانت قبل زواجنا، حيث كانت وقعت على الفيلم، ولكن لو كنا متزوجين وقتها وسألتنى بالتأكيد كنت سأرفض، «ماكنتش شايفها فرصة ليها».
ووجه فلوكس، من خلال برنامج «شيخ الحارة» على قناة القاهرة والناس، مع إيناس الدغيدى، رسالة مؤثرة لوالده الفنان فاروق فلوكس، قائلا، «لو قدامى أنقذ شخص من الكورونا هيكون أبويا.. ماليش غيره.. مهما كنت مسؤول.. الأب ضهر، ولو في حد بيحترمنى.. هو بيحترمنى علشان أبويا.. غير كده انا ماسويش حاجة.. وأقول له اتعلمت منك كتير واستحملتنى وانا صغير كتير أشكرك على كل كلمة بتقولهالى واحساسك اللى بتوصلهولى ربنا يديك الصحة وطول العمر.. واتمنى تكون شايفنى زي ما انت تكون بتتمنى.. واتمنى أكون سببتلك جزء بسيط من السعادة.. وربنا يقدرنى أردلك جزء من اللى ادتهولى».
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