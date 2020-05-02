شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تدرس تسيير أتوبيسات BRT على الدائرى لتخفيف الزحام.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط وزارة النقل لتسيير أتوبيسات BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى لتخفيف الزحام المروى بطول هذا الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى، وتقدم الخليج 365 فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن أتوبيسات الـ BRT وهذا المشروع وكيفية تنفيذه. 1ـ هى أتوبيس أو حافلة سريعة تعرف باسم " Bus rapid transit". 2ـ هذه الحافلات ستسير فى مسارات منعزلة على الطريق الدائرى. 3ـ الحافلات السريعة ستكون ذات سعة كبيرة. 4ـ الاتجاه أن تعمل هذه الحافلات بالكهرباء. 4ـ ستعمل هذه الحافلات وفق زمن تقاطر ثابت. Advertisements 5ـ ستتوقف الحافلات فى محطات ثابتة سيتم تحديدها على طول الطريق الدائرى. 6ـ جار العمل على تخصيص وتجهيز حارات منعزلة ومحطات الوقوف بطول الطريق الدائرى. 7ـ تنفيذ هذا المشروع سيكون تحت إشراف وزارة النقل بالاشتراك مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. 8ـ لم يتم الاستقرار على آلية تنفيذ هذا المشروع. 9ـ يجرى دراسة طرح تشغيل خطوط أتوبيسات الـ BRT أمام مختلف الشركات بعد إنهاء إجراءات الطرق. 10ـ وزارة النقل تتفاوض مع البنك الدولى لتقديم تمويل تكلفة تنفيذ هذا المشروع وبنيته الأساسية فى صورة قرض ميسر. 11ـ تنفيذ هذا المشروع سيكون عقب انتهاء أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى الجارية حاليا حيث ستصل حاراته إلى 8 حارات بكل اتجاه فى أغلب قطاعاته.

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