شكرا لقرائتكم خبر عن 6.8 مليار جنيه لإنشاء مركز البيانات فى العاصمة الإدارية بمشروع خطة 20/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022) عن تخصيص مبلغ 6 مليارات و900 مليون جنيه لتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، منها 6 مليارات و800 مليون جنيه لإنشاء مركز البيانات بالعاصمة، و100 مليون جنيه لأرشفة الوثائق تمهيدا للانتقال للعاصمة الجديدة.

كما تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لميكنة الخدمات الحكومية، منها مليار جنيه لإنشاء منصة عدالة مصر الرقمية، و700 مليون جنيه لإعداد منظومة إنفاذ القانون، و50 مليون جنيه لضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية، و850 مليون جنيه لإعداد منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية.

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فضلا عن تخصيص 400 مليون جنيه لتطوير البنية المعلوماتية، منها 100 مليون جنيه لتطوير القدرات الرقابية، و200 مليون جنيه لرفع مستوى تأمين البنية المعلوماتية الحرجة، و100 مليون جنيه لنقل استضافة المواقع الحكومية لداخل مصر.

وكان وزير الإسكان قد أكد أن معدل الإنجاز بالحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة بلغ 84%، وهو المشروع الذى يُقام على مساحة 1000 فدان بإجمالى 8 مجاورات، حيث تم الانتهاء من العمارات السكنية بالمجاورة الأولى بعدد 105 عمارات، 3104 وحدات سكنية، وجار العمل على تنسيق شبكة الشوارع الداخلية (مسارات الدراجات ومسارات المشاه)، وبلغ معدل الإنجاز فى العمارات السكنية بالمجاورة الثانية 70%، بعدد 139 عمارة، 3920 وحدة، فيما وصلت نسبة الإنجاز فى العمارات السكنية بالمجاورة الثالثة 65%، بواقع 83 عمارة سكنية، 2324 وحدة سكنية.

كما استعرض الوزير موقف الفيلات والتاون هاوس بالمجاورتين الرابعة والخامسة بعدد 274 و211 فيلا وتاون هاوس على التوالى، حيث بلغ معدل الإنجاز فى المجاورة الرابعة 75% (فيلات وتاون هاوس)، فيما بلغت نسبة الإنجاز الفعلى فى العمارات السكنية بالمجاورة السابعة 70% بواقع 107 عمارات سكنية، 3160 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من العمارات السكنية بالمجاورة الثامنة بعدد 136 عمارة سكنية، 3896 وحدة سكنية، وجار الاستلام الابتدائى لـ55 عمارة. كما يجرى العمل على الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بالمجاورة الثامنة، لافتًا إلى أن نسبة الانجاز فى عمارات الإسكان المختلط بالحى السكنى الثالث بلغت 65%، بعدد 64 عمارة سكنية استخدام مختلط، 2560 وحدة سكنية.